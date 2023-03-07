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Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате наступательного потенциала под Сватовом и Кременной

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У украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.
Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате наступательного потенциала под Сватовом и Кременной
  • Legion-Media

Об этом заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

«Сегодня в районе Сватова и Кременной идут ожесточённые бои. Они (российские войска. — RT) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал», — приводит его слова РИА Новости.

Кочевенко уточнил, что численность ВС России в районе Сватова и Кременной в три раза превосходит число украинских военных.

Ранее подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии, стандартной для армий стран НАТО.

По данным RT, у Вооружённых сил Украины в настоящее время практически нет резервов, не задействованных в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.

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