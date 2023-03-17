Марочко: ВСУ оборудуют ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении

На Сватовско-Кременском направлении украинские военные оборудуют ложные позиции.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Сватовско-Кременском участке вооружённые формирования Украины оборудуют ложные позиции», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что для введения в заблуждение подразделений ВС России украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, на ложных позициях подразделения ВСУ устанавливают макеты бронетехники и артиллерийских систем.

Ранее в ЛНР был обнаружен радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.

Также сообщалось, что у украинских военных практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватова и Кременной.