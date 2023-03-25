NYT: в «Иностранный легион» Украины входит 1,5 тысячи членов
- AP
Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше», — говорится в сообщении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.
По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники и инструкторы.