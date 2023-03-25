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NYT: в «Иностранный легион» Украины входит 1,5 тысячи членов

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В украинском «Иностранном легионе» сейчас состоят около 1,5 тыс. человек.
NYT: в «Иностранный легион» Украины входит 1,5 тысячи членов
  • AP

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.

По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники и инструкторы.

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