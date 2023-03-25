NYT: в «Иностранный легион» Украины входит 1,5 тысячи членов

В украинском «Иностранном легионе» сейчас состоят около 1,5 тыс. человек.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.

По его словам, комплекс был одной из основных баз боевиков «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники и инструкторы.