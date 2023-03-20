Разведгруппами из иностранных наёмников: в ЛНР заявили об усилении группировки ВСУ на Купянском направлении

Киевский режим усиливает свою боевую группировку на Купянском направлении иностранными наёмниками, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, «солдаты удачи» выполняют функцию прикрытия и сопровождения колонн, а также обеспечивают переброску резервов ВСУ. Накануне на этом направлении артиллерийским огнём была сорвана попытка украинских войск провести атаку на позиции ВС РФ, а также уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Украинское командование усиливает собственную группировку войск на Купянском направлении за счёт подготовленных наёмников, в том числе иностранных. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде вооружённых формирований Украины прикомандировали отдельные разведывательные группы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, они «состоят из подготовленных наёмников, в том числе иностранцев», которые выполняют функцию прикрытия и сопровождения колонн, а также обеспечивают безопасную переброску резервов.

В то же время начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что за минувшие сутки артиллерийским огнём на Купянском направлении была сорвана попытка ВСУ провести атаку позиций российских войск в районе населённого пункта Гряниковка.

Кроме того, в районе населённых пунктов Гряниковка, Ольшана, Першотравневое были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

«В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения объединения вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 92-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Стельмаховка, а также сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Котляровка, Стельмаховка», — добавил он в разговоре с ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

«Будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

«Прямое участие Польши в украинском конфликте — неважно, при поражении Киева или до его капитуляции, — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов альянса», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, подобное развитие событий не привлекает страны НАТО, поскольку посольство Польши опровергло заявление главы своей дипмиссии.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале назвал заявление польского посла «очень самонадеянным».

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у её руководителей давно на уме. Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — задался вопросом Пушков.

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Отметим, что в ночь на 20 марта посольство Польши заявило, что слова Яна Эмерика Росцишевского о вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Киева были истолкованы неверно и в отрыве от контекста.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в конфликт очередных стран Центральной Европы — Прибалтики и Польши», — отметили в дипмиссии.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики пострадали пять человек. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Наряду с этим повреждены 27 домостроений, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке и Докучаевске.

В общей сложности за прошедшие сутки ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР. Противник выпустил 144 единицы различных боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 мм.