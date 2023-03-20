Бойцы ВДВ России отразили атаку ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине

Российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Наблюдатель заметил приближение к нашим позициям группы украинских националистов, о чём немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение на уничтожение украинского боевого подразделения», — говорится в сообщении Минобороны России.

Десантники уничтожили противника с применением гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

О том, на каком именно направлении произошло столкновение, не уточняется.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.