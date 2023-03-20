Военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку украинских военных атаковать российские позиции на Купянском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«Сорвана попытка противника провести атаку позиций наших войск в районе населённого пункта Гряниковка, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

По словам собеседника агентства, расчёты орудий уничтожили три группы диверсантов противника в районе Гряниковки, Ольшаны и Першотравневого.

Кроме того, было сорвано три ротации подразделений ВСУ на линии фронта в окрестностях Котляровки и Стельмаховки.

19 марта украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции со стороны села Новодаровка в Запорожской области, но были уничтожены.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин сообщил, что Вооружённые силы России практически освободили город Красногоровку, который находится к северу от Авдеевки.