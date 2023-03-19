«Сослагательное наклонение здесь применять невозможно»: Путин высказался о сроках начала СВО

Применять сослагательное наклонение в вопросе сроков начала специальной военной операции невозможно. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году. По словам президента России, к началу СВО страна смогла, в частности, добиться прогресса в работе по импортозамещению и укреплению финансовой системы. При этом глава государства констатировал, что Москва рассчитывала решить вопрос Донбасса абсолютно мирными средствами и никогда не стремилась к какой-то конфронтации.

Сослагательное наклонение в вопросе сроков начала специальной военной операции применять невозможно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году.

«Что касается готовности и целесообразности: знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем действия в рамках так называемой «крымской весны», — сказал Путин.

Он напомнил, что ситуация на полуострове развивалась «с колёс».

«Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики, наша была святая обязанность защитить крымчан», — пояснил глава государства.

Вместе с тем, по его словам, Москва рассчитывала решить вопрос Донбасса «абсолютно мирными средствами»: «Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации».

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путём! Но, как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос: никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям», — заявил Путин.

Он добавил, что украинская сторона в результате этих действий Запада «предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии, авиации».

При этом глава государства заметил, что с 2014 года российские власти многое сделали: сумели обеспечить страну продовольствием, решили многое в вопросе импортозамещения по критически важным направлениям жизнедеятельности страны, укрепили финансовую систему. «У нас, несмотря на ожидания противника, у нас ничего не рухнуло, всё работает — и карта МИР работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности», — добавил он.

По его мнению, очень трудно сказать, что было бы девять лет назад.

«Ну и наконец, нам да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было», — подчеркнул российский лидер.

Ранее на этой неделе Владимир Путин приехал в Крым. В Севастополе глава государства побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический», где осмотрел новые объекты этого комплекса, а также посетил детский художественный эстетический центр и филиал Артека — детский центр «Корсунь».

Также Путин за рулём автомобиля объехал несколько районов и пообщался с местными жителями. Как отметил позднее Дмитрий Песков, будут даны поручения по проблемам, связанным с задержкой зарплат и оформлением российского гражданства, о которых ему рассказали мариупольцы.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, как украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, а также минировали медицинское оборудование в больницах.

«Это так называемые нацики, нормальные люди так не делают», — подчеркнул Путин.

В Ростове-на-Дону глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

По словам пресс-секретаря главы государства, поездка в командный пункт СВО в административном центре Ростовской области заранее не готовилась: «Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал».