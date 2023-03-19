Путин: Россия сейчас обладает гиперзвуковым оружием, но фактически не применяет его
- РИА Новости
«У нас тогда (в 2014 году. — RT) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что России предстоит «многое сделать для развития сухопутных войск».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
В Госдепартаменте США назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной».