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Путин: Россия сейчас обладает гиперзвуковым оружием, но фактически не применяет его

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Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие, но обладает им. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».
Путин: Россия сейчас обладает гиперзвуковым оружием, но фактически не применяет его
  • РИА Новости

«У нас тогда (в 2014 году. — RT) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что России предстоит «многое сделать для развития сухопутных войск».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В Госдепартаменте США назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной». 

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