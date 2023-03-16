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В Кремле напомнили, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Кремле напомнили, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Песков отметил, что, по его мнению, разъяснения на заявления Госдепа будет давать МИД России, поскольку это прерогатива внешнеполитического ведомства.

«Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие», — написал он.

В Госдепартаменте США ранее назвали приостановку Россией участия в ДСНВ «юридически некорректной». 

В Госдепе считают, что Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.

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