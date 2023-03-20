Бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали перемещение групп ВСУ на юге Артёмовска
РИА Новости опубликовало видео, на котором показаны кадры стрелкового боя за южную часть города.
Во время попытки одного из украинских бойцов перебежать в соседнее здание пулемётчик «Вагнера» уничтожил его.
Танкисты ЧВК «Вагнер» ждут появления танков Leopard под Артёмовском, чтобы развернуть их против ВСУ, рассказал боец группы.
Ранее в Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.