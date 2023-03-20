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Бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали перемещение групп ВСУ на юге Артёмовска

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Пулемётчики ЧВК «Вагнер» заблокировали перемещение групп украинских военных на юге Артёмовска в ДНР.

РИА Новости опубликовало видео, на котором показаны кадры стрелкового боя за южную часть города.

Во время попытки одного из украинских бойцов перебежать в соседнее здание пулемётчик «Вагнера» уничтожил его.

Танкисты ЧВК «Вагнер» ждут появления танков Leopard под Артёмовском, чтобы развернуть их против ВСУ, рассказал боец группы.

Ранее в Министерстве обороны Испании заявили, что страна в ближайшее время поставит Украине шесть танков Leopard.

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