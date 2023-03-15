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Ликвидация культурной автономии: как Будапешт борется с притеснением венгров на Украине

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Венгрия попросила верховного комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву. С такой оценкой согласен и верховный комиссар. Сийярто пояснил, что с 1 сентября власти Украины ликвидируют все школы, где идёт образование на венгерском языке. Политологи подчёркивают, что Киев стремится уничтожить культурную автономию меньшинств, которых он считает нелояльными своей власти.
Ликвидация культурной автономии: как Будапешт борется с притеснением венгров на Украине
  • Венгрия и Украина
  • Gettyimages.ru

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов согласен с Венгрией в том, что ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву. По этой причине Венгрия попросила его помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что Украина с сентября собирается ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, в то время как украинские дети были приняты в 1247 детских садов и школ Венгрии.

«Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству, поэтому я попросил его помочь в отсрочке вступления в силу закона на Украине, чтобы с 1 сентября не перестали существовать школы меньшинств, в том числе венгерские», — цитирует Сийярто РИА Новости.

В начале февраля Сийярто сообщил, что Венгрия ожидает, что Венецианская комиссия к июню вынесет решение по положению нацменьшинств на Украине. Будапешт также искренне надеется, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, подчеркнул Сийярто. Он напомнил, что такое принуждение уже неоднократно применялось в отношении Венгрии и её законодательства.

Права Закарпатья 


Ранее Петер Сийярто обвинил власти Украины в том, что на протяжении последних восьми лет они последовательно дискриминируют этнических венгров, несмотря на то что Будапешт стремился наладить с Киевом отношения.

«Мы стремились к хорошим отношениям с Украиной — в первую очередь потому, что там живут 150 тыс. венгров и мы бы хотели, чтобы им было как можно лучше... Но украинцы никогда не были партнёрами. С 2015 года украинцы постепенно, от закона к закону, нарушали и сокращали права венгерского меньшинства», — цитирует Сийярто РИА Новости.

  • Петер Сийярто
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Сийярто пояснил, что власти Украины ограничивают этническим венграм, проживающим в стране, доступ к полному образованию на родном языке, а с началом спецоперации «закрыли этот вопрос». Кроме того, глава МИД Венгрии подверг критике закон о правах национальных меньшинств, который был принят Киевом в конце декабря 2022 года.

Данный документ предоставляет властям Украины полномочия по ограничению прав и свобод нацменьшинств «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка».

Как заявила 20 января президент Венгрии Каталин Новак, действующая редакция украинского закона о нацменьшинствах «неприемлема» для Будапешта.

Напомним, ситуация снова обострилась после того, как украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что в школах в Закарпатской области якобы выявили проблемы в организации обучения на украинском языке.

После этого с общественных учреждений города Мукачево и местных сёл сняли венгерские флаги, а несколько руководителей, связанных с Обществом венгерской культуры Закарпатья, уволили.

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал притеснения меньшинства неприемлемыми и призвал прекратить зверства против венгров.

В свою очередь, глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш провёл встречу с представителями меньшинства в городе Берегово в Закарпатье. Он заявил, что Киев не должен игнорировать фундаментальные права нацменьшинств.

«Венгрия хотела бы быть другом Украины, но сегодня это затруднено односторонними жестами, преднамеренным непониманием и действиями, нарушающими права венгерской общины», — приводит его слова ТАСС.

Позднее Гергей Гуйяш сказал, что Венгрия не намерена ратифицировать членство Украины в Евросоюзе, пока в стране не прекратятся притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Он добавил, что Киев принял законы об образовании и языке, которые не соответствуют европейским нормам.

Систематический характер

Украинские власти на протяжении многих лет занимаются систематическим притеснением прав национальных меньшинств, в том числе прав на образование на родном языке, на что Венгрия пытается обратить внимание ОБСЕ, отметил в комментарии RT политолог Юрий Бондаренко.

«Кроме русскоязычного населения, на Украине больше всех страдают этнические венгры, которым также запрещают образование на своём языке. Речь идёт примерно о 150 тыс. венгров, живущих в Закарпатье. Правительство Виктора Орбана понимает, что за люди находятся у власти в Киеве, и делает максимум возможного в данной ситуации, находясь при этом под давлением ЕС», — подчеркнул эксперт.

  • Будапешт
  • Gettyimages.ru
  • © Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket

Однако Киев перешёл все границы и теперь будет использовать российскую спецоперацию для оправдания своих действий против всех, кто ему неугоден, добавил Юрий Бондаренко.

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«Киев будет продолжать давить и уничтожать всё, что считает чуждым. Он уже не может остановиться — такова суть этого режима», — отметил политолог.

Юрий Бондаренко напомнил, что украинский закон об образовании принимался в первую очередь для борьбы с русским языком.

«На судьбе русского языка это уже сказалось — он практически везде запрещён, кроме линии соприкосновения, где так называемые доблестные украинские воины общаются на русском в абсолютном большинстве случаев. Вот там можно по-русски говорить, а внутри страны нельзя», — сказал собеседник RT.

Комиссар ОБСЕ соглашается с венгерским правительством по поводу действий Киева в отношении нацменьшинств потому, что игнорировать это становится всё труднее и труднее, пояснил в комментарии RT политолог Андрей Манойло.

«Власти Украины хотят ликвидировать последние элементы культурной автономии. Разнообразие в культурной сфере там не приветствуется. Кроме того, на венгерскую общину, польскую диаспору и другие меньшинства в Закарпатье в Киеве смотрят с большим опасением, так как видят в них потенциальную пятую колонну. Поэтому идёт активная работа по этим направлениям», — рассказал эксперт.

Но вопрос защиты прав венгерского меньшинства может быть использован ОБСЕ и Евросоюзом как рычаг давления на Будапешт, считает Андрей Манойло.

«Важно понимать, что в первую очередь притеснением этнических венгров, живущих на Украине, озабочена сама Венгрия, а не ОБСЕ и ЕС. А у Венгрии особые отношения с Россией. Не исключено, что Брюссель может предложить Будапешту разменять помощь Евросоюза с оказанием давления на Украину на какие-то уступки по российско-венгерским отношениям. На судьбе русского языка какие-либо решения Европы по вопросу нацменьшинств и языкового образования никак не скажутся. Но Евросоюз это вполне устраивает», — заключил политолог.

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