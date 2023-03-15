Ликвидация культурной автономии: как Будапешт борется с притеснением венгров на Украине

Венгрия попросила верховного комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву. С такой оценкой согласен и верховный комиссар. Сийярто пояснил, что с 1 сентября власти Украины ликвидируют все школы, где идёт образование на венгерском языке. Политологи подчёркивают, что Киев стремится уничтожить культурную автономию меньшинств, которых он считает нелояльными своей власти.

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов согласен с Венгрией в том, что ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву. По этой причине Венгрия попросила его помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что Украина с сентября собирается ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, в то время как украинские дети были приняты в 1247 детских садов и школ Венгрии.

«Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству, поэтому я попросил его помочь в отсрочке вступления в силу закона на Украине, чтобы с 1 сентября не перестали существовать школы меньшинств, в том числе венгерские», — цитирует Сийярто РИА Новости.

В начале февраля Сийярто сообщил, что Венгрия ожидает, что Венецианская комиссия к июню вынесет решение по положению нацменьшинств на Украине. Будапешт также искренне надеется, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, подчеркнул Сийярто. Он напомнил, что такое принуждение уже неоднократно применялось в отношении Венгрии и её законодательства.

Права Закарпатья



Ранее Петер Сийярто обвинил власти Украины в том, что на протяжении последних восьми лет они последовательно дискриминируют этнических венгров, несмотря на то что Будапешт стремился наладить с Киевом отношения.

«Мы стремились к хорошим отношениям с Украиной — в первую очередь потому, что там живут 150 тыс. венгров и мы бы хотели, чтобы им было как можно лучше... Но украинцы никогда не были партнёрами. С 2015 года украинцы постепенно, от закона к закону, нарушали и сокращали права венгерского меньшинства», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Петер Сийярто

AP

© Jacquelyn Martin

Сийярто пояснил, что власти Украины ограничивают этническим венграм, проживающим в стране, доступ к полному образованию на родном языке, а с началом спецоперации «закрыли этот вопрос». Кроме того, глава МИД Венгрии подверг критике закон о правах национальных меньшинств, который был принят Киевом в конце декабря 2022 года.

Данный документ предоставляет властям Украины полномочия по ограничению прав и свобод нацменьшинств «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка».

Как заявила 20 января президент Венгрии Каталин Новак, действующая редакция украинского закона о нацменьшинствах «неприемлема» для Будапешта.

Напомним, ситуация снова обострилась после того, как украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что в школах в Закарпатской области якобы выявили проблемы в организации обучения на украинском языке.

После этого с общественных учреждений города Мукачево и местных сёл сняли венгерские флаги, а несколько руководителей, связанных с Обществом венгерской культуры Закарпатья, уволили.

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал притеснения меньшинства неприемлемыми и призвал прекратить зверства против венгров.

В свою очередь, глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш провёл встречу с представителями меньшинства в городе Берегово в Закарпатье. Он заявил, что Киев не должен игнорировать фундаментальные права нацменьшинств.

«Венгрия хотела бы быть другом Украины, но сегодня это затруднено односторонними жестами, преднамеренным непониманием и действиями, нарушающими права венгерской общины», — приводит его слова ТАСС.

Позднее Гергей Гуйяш сказал, что Венгрия не намерена ратифицировать членство Украины в Евросоюзе, пока в стране не прекратятся притеснения венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Он добавил, что Киев принял законы об образовании и языке, которые не соответствуют европейским нормам.

Систематический характер

Украинские власти на протяжении многих лет занимаются систематическим притеснением прав национальных меньшинств, в том числе прав на образование на родном языке, на что Венгрия пытается обратить внимание ОБСЕ, отметил в комментарии RT политолог Юрий Бондаренко.

«Кроме русскоязычного населения, на Украине больше всех страдают этнические венгры, которым также запрещают образование на своём языке. Речь идёт примерно о 150 тыс. венгров, живущих в Закарпатье. Правительство Виктора Орбана понимает, что за люди находятся у власти в Киеве, и делает максимум возможного в данной ситуации, находясь при этом под давлением ЕС», — подчеркнул эксперт.

Будапешт

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Однако Киев перешёл все границы и теперь будет использовать российскую спецоперацию для оправдания своих действий против всех, кто ему неугоден, добавил Юрий Бондаренко.

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«Киев будет продолжать давить и уничтожать всё, что считает чуждым. Он уже не может остановиться — такова суть этого режима», — отметил политолог.

Юрий Бондаренко напомнил, что украинский закон об образовании принимался в первую очередь для борьбы с русским языком.

«На судьбе русского языка это уже сказалось — он практически везде запрещён, кроме линии соприкосновения, где так называемые доблестные украинские воины общаются на русском в абсолютном большинстве случаев. Вот там можно по-русски говорить, а внутри страны нельзя», — сказал собеседник RT.

Комиссар ОБСЕ соглашается с венгерским правительством по поводу действий Киева в отношении нацменьшинств потому, что игнорировать это становится всё труднее и труднее, пояснил в комментарии RT политолог Андрей Манойло.

«Власти Украины хотят ликвидировать последние элементы культурной автономии. Разнообразие в культурной сфере там не приветствуется. Кроме того, на венгерскую общину, польскую диаспору и другие меньшинства в Закарпатье в Киеве смотрят с большим опасением, так как видят в них потенциальную пятую колонну. Поэтому идёт активная работа по этим направлениям», — рассказал эксперт.

Но вопрос защиты прав венгерского меньшинства может быть использован ОБСЕ и Евросоюзом как рычаг давления на Будапешт, считает Андрей Манойло.

«Важно понимать, что в первую очередь притеснением этнических венгров, живущих на Украине, озабочена сама Венгрия, а не ОБСЕ и ЕС. А у Венгрии особые отношения с Россией. Не исключено, что Брюссель может предложить Будапешту разменять помощь Евросоюза с оказанием давления на Украину на какие-то уступки по российско-венгерским отношениям. На судьбе русского языка какие-либо решения Европы по вопросу нацменьшинств и языкового образования никак не скажутся. Но Евросоюз это вполне устраивает», — заключил политолог.