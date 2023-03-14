Сийярто: в ОБСЕ согласны, что ситуация с образованием меньшинств на Украине неприемлема

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов согласен с Венгрией в том, что ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву.

По этой причине Венгрия попросила его помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Министр рассказал, что в то время как украинские дети были приняты в 1247 детских садов и школ Венгрии, на Украине с сентября собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства.

«Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству, поэтому я попросил его помочь в отсрочке вступления в силу закона на Украине, чтобы с 1 сентября не перестали существовать школы меньшинств, в том числе венгерские», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее министр отмечал, что Венецианская комиссия должна к июню вынести решение по положению национальных меньшинств на Украине, — Венгрия надеется, что Киев принудят к его исполнению.

В Будапеште неоднократно заявляли о неприемлемости притеснений соотечественников в Закарпатье. Страна запросила помощь стран ЕС в ситуации с притеснением венгерского меньшинства в украинском регионе.