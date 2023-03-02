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«Там находятся только украинские боевики»: в ЛНР сообщили о перестрелке между подразделениями ВСУ на западе Артёмовска

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Роман Шимаев
Дислоцированные в Артёмовске бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, инцидент произошёл на западной окраине города, где находятся только украинские боевики и наёмники. Вместе с тем украинские войска несут потери из-за некачественных боеприпасов, которые поставляются Западом.
«Там находятся только украинские боевики»: в ЛНР сообщили о перестрелке между подразделениями ВСУ на западе Артёмовска
  • Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артёмовске
  • РИА Новости

Произведённые в странах Запада боеприпасы к советским видам артиллерийских систем оказались некачественными и привели к небоевым потерям среди представителей Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты. В связи с этим перед использованием приходится их перебирать вручную, что отражается на эффективности и скорострельности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, были «зафиксированы небоевые потери из-за разрыва снаряда в канале ствола».

Артёмовск

Дислоцированные в городе Артёмовске в ДНР члены украинских вооружённых формирований устроили перестрелку между своими подразделениями, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, на западной окраине города был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатомётов. «Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наёмники», — добавил он в разговоре с ТАСС.

Наряду с этим в командующем составе ВСУ заявили, что за неделю боёв в Артёмовске украинские войска теряют до батальона. Как подчеркнул советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, Киев потерял до 70% военных из подготовленных подразделений.

По данным британской газеты Express, Владимир Зеленский опасается, что украинские военные не смогут сдерживать усиливающийся натиск ВС России в этом направлении.

Макеевка

Также Марочко сообщил, что украинские военнослужащие соорудили новые понтонные переправы для личного состава и лёгкой техники в районе села Макеевка.

«Вероятнее всего, это вынужденная мера и связана она с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск», — приводит его слова РИА Новости.

15 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные прорвали оборону украинских войск в Луганской Народной Республике.

Вопрос применения ядерного оружия

Россия не планирует применение ядерного оружия в текущей ситуации вокруг Украины, сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакого смысла.

«У нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что изменение ситуации будет зависеть «от степени вовлечённости НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией».

Вместе с тем замкомандующего РВСН Игорь Фазлетдинов сообщил, что в России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Об этом говорится в журнале для военачальников «Военная мысль», издаваемом Минобороны РФ.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики пострадали два человека. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 30 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 178 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также из РСЗО.

«Повреждено 13 домостроений в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

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