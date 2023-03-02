Узнать больше

РИА Новости: российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Короткая ссылка
Российские десантники на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике ведут наступательные действия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира бронегруппы.

Отмечается, что в ходе очередной атаки парашютно-десантной роты уничтожена группа противника численностью до 10 человек.

«Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 100-миллиметровым орудием», — сказал командир бронегруппы.

Он также добавил, что пехота идёт в наступление, а в задачи броневой группы входит подавление противника огнём.

Днём ранее украинские военные выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько укрепточек «натовских бандитов и украинских нацистов» взяты в районе Кременной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить