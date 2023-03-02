РИА Новости: российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике ведут наступательные действия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира бронегруппы.

Отмечается, что в ходе очередной атаки парашютно-десантной роты уничтожена группа противника численностью до 10 человек.

«Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 100-миллиметровым орудием», — сказал командир бронегруппы.

Он также добавил, что пехота идёт в наступление, а в задачи броневой группы входит подавление противника огнём.

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