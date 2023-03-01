Украинские военные выпустили по ЛНР восемь ракет из HIMARS за сутки
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Стаханов и Сватово с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в Стаханове ранены три мирных жителя.
Также в населённом пункте повреждено восемь многоквартирных домов.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие за год выпустили по территории республики 239 ракет из РСЗО HIMARS.