Пушилин заявил, что ВСУ за год выпустили по ДНР более 200 ракет из РСЗО HIMARS

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие за год выпустили по территории республики 239 ракет из РСЗО HIMARS.

Об этом, как пишет РИА Новости, Пушилин сказал в эфире Первого канала.

«За год только по территории республики было выпущено 239 ракет HIMARS», — констатировал он.

Кроме того, за год ВСУ выпустили более 15 тыс. снарядов натовского калибра, добавил Пушилин.

Политик подчеркнул, что украинские военные намеренно наносят удары по гражданским объектам.

Ранее стало известно, что украинские силовики нанесли удар по Донецку из РСЗО, выпустив по Петровскому району города десять снарядов.