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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО

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Украинские силовики нанесли удар по Донецку из РСЗО, выпустив по Петровскому району города десять снарядов.
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреляли ДНР.

25 февраля ВС Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

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