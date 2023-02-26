Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО

Украинские силовики нанесли удар по Донецку из РСЗО, выпустив по Петровскому району города десять снарядов.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреляли ДНР.

25 февраля ВС Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.