ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Речь идёт о Пантелеймоновке, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы осложнить жизнь гражданским.
Также сообщалось, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.