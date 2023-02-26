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ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 19 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 95 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о Пантелеймоновке, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.

Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы осложнить жизнь гражданским.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.

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