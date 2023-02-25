Узнать больше

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Короткая ссылка
ВС Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
  • AP

Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
17:30 — населённый пункт Курахово — город Донецк (Петровский район). Выпущено 20 ракет из РСЗО», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 мм.

23 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района со стороны украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить