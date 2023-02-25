Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

ВС Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

17:30 — населённый пункт Курахово — город Донецк (Петровский район). Выпущено 20 ракет из РСЗО», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 мм.

23 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района со стороны украинской армии.