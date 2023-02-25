Советник Пушилина: ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы осложнить жизнь гражданским

Украинские военные взорвали дамбу в Артёмовске (Бахмуте), для того чтобы замедлить наступление российских войск и создать неприемлемые условия для местных жителей. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«В результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артёмовск. Во-первых, таким образом они пробуют остановить наше наступление», — приводит РИА Новости его слова.

Кимаковский предположил, что ВСУ пытаются отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур.

«Во-вторых, они объявили об эвакуации мирного населения и хотят, чтобы жители покидали город. Их цель — создать неприемлемые для жизни условия», — отметил он.

Ранее командир взвода Группы Вагнера сообщил, что от передовых позиций российских военных до центра Артёмовска (Бахмута) осталось 1740 м.

Он добавил, что ВСУ продолжают держать оборону, но моральное состояние бойцов ухудшается.