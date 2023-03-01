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Express: Зеленский опасается падения группировки ВСУ под Артёмовском

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что украинские военные не смогут сдерживать усиливающийся натиск ВС России под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом написал обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.
Express: Зеленский опасается падения группировки ВСУ под Артёмовском
  • Gettyimages.ru

«Владимир Путин усиливает давление на город Бахмут. Владимир Зеленский признаёт, что защищать его становится всё труднее», — говорится в статье.

Ноулз подчеркнул, что взятие Артёмовска будет символической и стратегической победой России.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Вместе с этим основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».

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