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Марочко: ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки в ЛНР

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Украинские военные соорудили новые понтонные переправы для личного состава и лёгкой техники в районе села Макеевка в Луганской Народной Республике.
Марочко: ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населённого пункта Макеевка в ЛНР вооружённые формирования Украины соорудили из подручных средств переправы для личного состава и лёгкой техники», — цитирует его ТАСС.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.

По его словам, иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий.

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