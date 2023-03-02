Марочко: ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Южнее населённого пункта Макеевка в ЛНР вооружённые формирования Украины соорудили из подручных средств переправы для личного состава и лёгкой техники», — цитирует его ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.
По его словам, иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий.