Марочко: ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки в ЛНР

Украинские военные соорудили новые понтонные переправы для личного состава и лёгкой техники в районе села Макеевка в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее населённого пункта Макеевка в ЛНР вооружённые формирования Украины соорудили из подручных средств переправы для личного состава и лёгкой техники», — цитирует его ТАСС.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска на Краснолиманском направлении наращивают силы для противодействия российским военным.

По его словам, иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за изменившихся погодных условий.