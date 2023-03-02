Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артёмовске

Дислоцированные в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На западной окраине Артёмовска — в районе детской больницы — зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатомётов», — написал он в Telegram.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на Первом канале заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».