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«Военная мысль»: Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

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В России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США.

Об этом сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны.

По мнению авторов статьи, Соединённые Штаты постепенно теряют лидирующие позиции в мире.

«Возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России», — говорится в статье.

При этом авторы статьи отмечают, что Вашингтон планирует разгром не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Сделать это он планирует в форме «Стратегической многосферной операции».

В ответ на это российские военные специалисты считают операцию стратегических сил сдерживания главным средством противодействия агрессии США.

Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что Вашингтон не должен быть безрассудным при оценке существующих военных возможностей России.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США нарушают процедуры ДСНВ.

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