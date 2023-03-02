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Минздрав: в ДНР обстрелами повреждены 400 объектов здравоохранения, 50 разрушены

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Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что в ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас уже более 400 объектов в 93 учреждениях повреждено было», — сказал Гарцев.

Он отметил, что эта цифра растёт каждый день, так как обстрелы Донецка не прекращаются.

Также Гарцев сообщил, что 23 объекта были восстановлены за прошлый год.

«Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год — когда какая работа будет продолжаться», — добавил министр.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание больницы в Ленинском районе Донецка.

Также сообщалось, что ВСУ за сутки 30 раз обстреливали ДНР, ранены два мирных жителя.

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