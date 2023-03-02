ВСУ за сутки 30 раз обстреливали ДНР, ранены два мирных жителя
Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.
«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Александровке и ранее освобождённой Владимировке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.
Всего было выпущено 178 боеприпасов.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске на Украине.
Также советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев оставил на убой в Артёмовске несколько тысяч военных.
Днём ранее украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.