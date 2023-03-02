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ВСУ за сутки 30 раз обстреливали ДНР, ранены два мирных жителя

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 30 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранены два мирных жителя.

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК. 

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Александровке и ранее освобождённой Владимировке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.

Всего было выпущено 178 боеприпасов. 

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске на Украине.

Также советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев оставил на убой в Артёмовске несколько тысяч военных.

Днём ранее украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.

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