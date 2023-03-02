ВСУ за сутки 30 раз обстреливали ДНР, ранены два мирных жителя

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 30 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранены два мирных жителя.

Об этом в своём Telegram-канале написало представительство ДНР в СЦКК.

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Александровке и ранее освобождённой Владимировке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня.

Всего было выпущено 178 боеприпасов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Ивано-Франковске на Украине.

Также советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев оставил на убой в Артёмовске несколько тысяч военных.

Днём ранее украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.