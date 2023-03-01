Советник Пушилина: Киев потерял до 70% военных из опытных подразделений в Артёмовске

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что Киев потерял до 70% военных из подготовленных подразделений в районе Артёмовска (Бахмута).

«Они уже потеряли до 70% (личного состава. — RT), и их вывели на доукомплектование», — передаёт его слова РИА Новости.

Кимаковский подчеркнул, что речь идёт именно о подготовленных военнослужащих, и теперь, если Киев будет направлять дополнительные силы в Артёмовск, это будут подразделения, «которые им не важны».

17 февраля командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец рассказал, что украинская армия за время специальной военной операции России потеряла почти всех опытных пилотов.