На Донецком направлении: российские ВС взяли под контроль часть населённого пункта Водяное

На Донецком направлении российскими войсками взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное. В результате наступательных действий уничтожены до 50 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ударами ракетных войск и артиллерии уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранилось до 2 тыс. снарядов РСЗО «Град» и свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Основная часть населённого пункта Водяное на Донецком направлении взята под контроль российскими войсками в результате наступления. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа», — сказал Конашенков.

На Южно-Донецком направлении российские ВС отразили контратаки четырёх штурмовых групп. Также была пресечена переброска резервов противника в районы населённых пунктов Новосёлка и Пречистовка. Потери противника за сутки составили до 80 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной (ЛНР).

«В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — пояснил официальный представитель МО РФ.

По его словам, потери противника составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

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Ударами ракетных войск и артиллерии уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 (ДНР), склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ (Запорожская область), склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранилось до 2 тыс. снарядов РСЗО «Град» и свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра.

Кроме того, в районе Краматорска был поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман». Также нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 186 районах.

В свою очередь, средства ПВО уничтожили три беспилотника и перехватили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Кремль — о ситуации в зоне СВО

Первоочередной задачей для России является защита людей Донбасса, тогда как возможность присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке, и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные. Специальная военная операция продолжается», — пояснил Песков.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одессу и Чернигов необходимо освободить от контроля со стороны киевского режима в ходе спецоперации. По его словам, для обеспечения безопасности республики нужно отодвинуть ВСУ «на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до населённых пунктов».

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Москве возможность новогоднего перемирия и готовы ли откликнуться, если такое предложение поступит от Киева, Песков отметил, что такой темы нет на повестке дня: «Никаких предложений ни от кого не поступало».

Пресс-секретарь главы государства также согласился с заявлением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который подчеркнул, что американские комплексы ПРО Patriot станут законной целью российских ВС в случае их поставки Киеву.

«Но я не стал бы пока всё-таки это комментировать, потому что это всё сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадёжная, поэтому дождёмся какой-то официальной информации», — добавил он.

13 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы ПРО Patriot. Позднее в Пентагоне указали, что не могут ничего анонсировать.