Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена завершает проработку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чём может быть объявлено уже на этой неделе», — говорится в сообщении телеканала.

При этом план должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином перед тем, как он будет отправлен на подпись Байдену.

«Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но стандартная батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютерную технику, электроэнергетическое оборудование, станцию ​​управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты», — поясняет телеканал.

Как ожидается, после того, как планы по поставкам будут согласованы, системы будут поставлены на Украину, а украинских военных начнут обучать использованию Patriot на базе армии США в немецком Графенвере.

Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса ведут дискуссию о передаче украинской армии систем ПВО Patriot. По его словам, урон от ракетных ударов по Украине колоссальный.

Pампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.