Пентагону пока «нечего сообщить» о поставках комплексов Patriot Украине

Пентагону пока нечего сообщить о возможности поставок Украине комплексов Patriot. Об этом сказал РИА Новости представитель ведомства.

«На сегодняшний день нам нечего проанонсировать», — сказал собеседник.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Как ожидается, когда планы по поставкам согласуют, системы будут поставлены на Украину, а украинских военных начнут обучать использованию систем на базе армии США в немецком Графенвере.