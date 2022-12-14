«В Шевченковском районе»: украинские СМИ сообщают о взрывах в центре Киева

Ранним утром в Киевской, Винницкой и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ. Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в Шевченковском районе города, где расположены предприятия высокопроизводительной промышленности и строительства. С 10 октября в ответ на террористический акт, организованный киевским режимом на Крымском мосту российские ВС наносят массированные удары по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.

Утром в среду, 14 декабря, в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил прилёт в Шевченковском районе, где находятся предприятия высокопроизводительной промышленности и строительства.

«Службы следуют на место. Подробности позже», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Винницкой и Житомирской областях.

Наряду с этим украинские СМИ сообщают о второй волне дронов, которые летят в сторону Киева.

Напомним, что российские военные с 10 октября наносят массированные удары по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Как заявил 11 декабря Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом, в стране уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. Как отмечал Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту 8 октября.

1,3 трлн рублей ущерба со стороны Киева

С 2014 года киевский режим нанёс Донецкой Народной Республике ущерб в размере 1,3 трлн рублей. Такую цифру привёл врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 трлн рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать ещё и разрушенные предприятия, здесь нужно ещё учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — пояснил он в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, названная сумма является «достаточно серьёзной»: «Мы всё считаем, всё фиксируем — после победы разберёмся».

Он также выразил мнение о необходимости освобождения Чернигова и Одессы: «Нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населённых пунктов», — подчеркнул Пушилин.

О сроках проведения подобной операции, по его словам, говорить пока неправильно, однако такая цель есть. «Я думаю, мы без этого не обойдёмся», — цитирует его РИА Новости.

За минувшие сутки территория ДНР 30 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 121 единицу различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. На территории республики повреждено три домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов ВСУ погибли три гражданских лица, отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Купянское направление

Использование фонариков выдало группу украинских военных на Купянском направлении, после чего по ним был нанесён удар. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа.

«Стоим на позициях — на так называемом НП (наблюдательный пункт), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши — включают фонари», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в случае обнаружения по противнику наносится удар из различных видов оружия.

«Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — пояснил разведчик.

Он сообщил, что по расположению сил ВСУ нанесли удар из автоматических станковых гранатомётов, в результате чего боевики киевского режима понесли потери, а выжившие спасались бегством.

Призыв к Байдену от американской разведчицы

Бывшая сотрудница разведки США Ребекка Коффлер в интервью Fox News призвала Джо Байдена и его администрацию прекратить разжигание конфликта на Украине. По её мнению, необходимо завершить боевые действия, приложив серьёзные усилия для достижения мирного урегулирования.

«Призывы Байдена к смещению Путина показали, насколько далеки вашингтонские политики от реальности. Размышлять о смене режима в стране — обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75% граждан, — это самообман», — приводит слова Коффлер РИА Новости.

Вместе с тем она отметила, что в связи с военной поддержкой, которую Вашингтон оказывает киевскому режиму, практически опустел оружейный арсенал Соединённых Штатов, а бюджет страны несёт колоссальные потери.