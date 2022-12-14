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«Укрэнерго»: Киеву выделят €300 млн на восстановление энергетической инфраструктуры страны

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Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине кредит на сумму €300 млн для восстановления энергетической инфраструктуры страны.
«Укрэнерго»: Киеву выделят €300 млн на восстановление энергетической инфраструктуры страны
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Кудрицкий рассказал, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали соглашения, «которые позволят привлечь €300 млн для восстановления высоковольтной инфраструктуры» Украины.

По его словам, €150 млн направят на приобретение оборудования, необходимого для восстановления подстанций и магистральных линий электропередачи, ещё €150 млн выделят «для выполнения финансовых обязательств «Укрэнерго» и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии».

Ранее в пресс-службе энергетической компании «Укрэнерго» отметили, что в украинской энергосистеме по-прежнему сохраняется значительный дефицит мощности.

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