«Укрэнерго»: Киеву выделят €300 млн на восстановление энергетической инфраструктуры страны
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Об этом информирует РИА Новости.
Кудрицкий рассказал, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали соглашения, «которые позволят привлечь €300 млн для восстановления высоковольтной инфраструктуры» Украины.
По его словам, €150 млн направят на приобретение оборудования, необходимого для восстановления подстанций и магистральных линий электропередачи, ещё €150 млн выделят «для выполнения финансовых обязательств «Укрэнерго» и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии».
Ранее в пресс-службе энергетической компании «Укрэнерго» отметили, что в украинской энергосистеме по-прежнему сохраняется значительный дефицит мощности.