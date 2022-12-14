Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Чернигова

Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, на данный момент ВС России сконцентрированы для освобождения Донецкой Народной Республики.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населённые пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдёмся», — заявил он.

Пушилин отметил, что «по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.