«Затрудняют военную логистику»: Пушилин заявил, что удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Нанесение российскими ВС ударов по энергообъектам Украины приближает военное поражение киевского режима, поскольку они затрудняют логистику военного характера и делают невозможным полноценное функционирование ремонтных баз ВСУ. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил, что обстановка на линии фронта остаётся сложной. При этом российские силы продвигаются на Марьинском и Угледарском направлении. По его словам, в общей сложности на данный момент освобождено более 50% территории Донецкой Народной Республики.

Российские ВС в Донецкой Народной Республике продвигаются в направлении городов Марьинки и Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. При этом он подчеркнул, что «обстановка на линии фронта остаётся сложной».

«Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперёд. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50, 100, 200 м играют порой существенную роль при освобождении населённых пунктов», — сказал он.

По его словам, на Марьинском направлении идут «достаточно тяжёлые бои» в жилой застройке города.

«Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял. Но тем не менее наши подразделения эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населённый пункт Марьинка», — подчеркнул Пушилин.

Врио главы ДНР заметил, что на данный момент под контролем России находится уже более 50% территории республики, задачей является выход на «конституционные границы», то есть административные границы Донецкой области на 2014 год.

Он также объяснил фактор, создающий условия, которые приближают военное поражение киевского режима.

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делает невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооружённые формирования Украины ремонтируют свою технику», — заявил Пушилин.

Первые массированные удары по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины были нанесены 10 октября. Как заявил Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом, на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

Работа «Торнадо-Г» на Марьинском направлении

Российские ВС применили на Марьинском направлении усовершенствованную версию комплекса «Град», сообщает РИА Новости. Речь идёт о реактивной системе залпового огня «Торнадо-Г».

Военные Западного военного округа успешно уничтожили укрепрайон противника снарядами калибра 122 мм.

Ранее военный корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал о работе РСЗО «Торнадо-Г» на Донецком направлении.

Обстрелы ДНР и ЛНР

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки погибли пять человек, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 43 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 195 единиц различных боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм и РСЗО «Град». На территории республики было повреждено 40 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

В Луганской Народной Республике за прошедшие 24 часа зафиксировали четыре обстрела по Сватову и Кременной. Украинские вооружённые формирования выпустили по этим населённым пунктам 14 снарядов из артиллерийского орудия 155 мм.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в Кременной ранения получили два мирных жителя 1999 и 1973 годов рождения, также разрушен один дом, ещё один повреждён. В Сватове были повреждены складские помещения оптовой базы, газопровод и пять автомобилей, три жилых дома. Одно жилое строение разрушено.

Ограничения полётов

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России в связи с проведением СВО, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 мск 21 декабря 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорты страны работают в штатном режиме.