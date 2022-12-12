«Нам противостоит не украинская армия»: помощник Кадырова Апти Алаудинов в интервью RT — о борьбе с НАТО и ходе СВО

Россия в ходе спецоперации ведёт борьбу с НАТО, а не с Украиной, заявил помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадае. По его словам, без поддержки со стороны Соединённых Штатов и Европы украинские вооружённые формирования не продержатся и дня против российских ВС. Он также указал, что российские военные гораздо лучше физически и психологически подготовлены к ведению боевых действий, чем боевики стран Запада.

— По данным разведки, Вооружённые силы Украины после вывода российских войск из Херсона перебрасывают на это направление свои силы и технику. Насколько сейчас это серьёзно?



— То, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Хочу отметить: мы ощутили, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, большая часть этой техники и живой силы нами уже уничтожена. На протяжении буквально трёх недель мы уничтожили около 50 танков и такое же количество бронетехники.

То есть у нас получилась такая картина: переброска украинскими формированиями своей живой силы и техники на наш участок — для нас это, наоборот, пошло на пользу. Потому что у нас получилась активная возможность уничтожить максимальное количество этого всего. Сегодня мы чётко ориентируемся, где у противника что есть. Для себя мы готовы к отражению любого контрнаступательного действия. Но мы не даём противнику самому принимать решения и двигаться в нашем направлении, потому что ежедневно мы сами двигаемся вперёд.

— Мы очень часто слышим про иностранных наёмников — поляков, американцев, британцев и других. Есть ли какие-то данные по цифрам? И вообще, чем они здесь занимаются, в отличие от ВСУ?



— Надо про иностранных наёмников сказать правду.

Я считаю, что иностранных наёмников нет на нашем участке. То, что называется «иностранные наёмники» — это представители войск, представители государств блока НАТО, которые сегодня противостоят России.

Потому что мы должны понимать, что высокоточную технику, которая передаётся тем же самым блоком НАТО сюда, чтобы она была использована украинскими подразделениями против России, невозможно изучить за один день.

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Передаётся техника, а вместе с техникой передаются специалисты, которые являются представителями войск блока НАТО. Поэтому для нас уже есть чёткая картина. Мы понимаем, что как украинские формирования, так и сам блок НАТО абсолютно ничего не могут противопоставить нашим формированиям и подразделениям. Да, против нас было брошено всё это хозяйство со всеми этими специалистами, которые говорили на разных языках мира. Но они были спокойно перемолоты нами и отправлены большей частью отсюда грузом 200, а оставшиеся — грузом 300. Для нас не имеет значения, какой национальности противник нам противостоит. Самое главное, мы чётко для себя знаем, что мы должны с ним делать.



— Значит, мы воюем с НАТО, по сути?

— То, что мы воюем с блоком НАТО, наверное, никому даже и объяснять не надо. Потому что любой здравомыслящий человек, если он будет смотреть на ту ситуацию, которая сегодня происходит, должен прекрасно понимать, что те же самые, скажем, обстрелы HIMARS... Ведь ракета HIMARS сама по себе — это просто обыкновенная железка. Но, если она корректируется именно GPS (навигационными системами, которые являются собственностью Америки), то это уже вооружение, которое является высокоточным. Все эти обстрелы, все эти террористические акты, все эти технические новшества — это всё использование сил и средств блока НАТО.



— Чем отличается эта спецоперация от классических войн? Мы видим очень большие баталии по артиллерии. Вы только что упомянули GPS. Также беспилотники.



— Такой интенсивности артиллерийских дуэлей не было никогда. Такого количества снарядов, выпускаемых на один участок территории, не было никогда ранее. Естественно, надо отметить и использование очень большого количества высокотехнологических средств.

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По сути своей, мы с вами понимаем, что если раньше человечество начинало с копий, луков и стрел, то сегодня роль человека потихоньку перестаёт иметь какое-то значение. Да, нужен оператор дронов, да, нужен человек, который умеет пользоваться высокотехнологичным вооружением. Но сам человек непосредственно на передовой имеет уже минимальное своё значение.

— Сейчас почти середина декабря, зима. Очень разные мнения по поводу активности боевых действий. Кто-то говорит — ждём морозов. Кто-то говорит — нет, ждём весны. В чём специфика данного периода времени, погоды в боевых действиях?



— Для нас, как для спецов, абсолютно не имеет никакого значения, какая на улице погода. Мы готовы воевать во все четыре сезона, при любой грязи, при любом морозе. Потому что мы очень хорошо оснащены. Я могу отметить, что такого оснащения, такого питания, такого обмундирования на все случаи жизни, как у нас, наверное, нет ни у кого. Поэтому те государства, которые не готовы именно к таким морозам, начинают разбирать эту ситуацию в формате погоды, мороза, грязи. Для нас это не имеет значения.

— Есть ли сложности в плане быта, боекомплектов, оружия? Всё-таки, не бывает всё идеально.

— Всё идеально не бывает. Всё идеально и не может быть. Всё идеально не будет, даже если будет лето, жара 40 градусов. Суть не в том, какие условия нам выдаются Всевышним. Всё заключается в том, насколько мы сами внутренне готовы к этим ситуациям. Мы готовы к любому обороту событий.

Да, естественно, если пытаться, скажем, масштабно наступать, естественно, танки, техника будут вязнуть, потому что грязь. Но на то и есть военная стратегия, чтобы рассчитывать условия и возможности своей техники и непосредственно человеческие. Где-то сидеть и плакаться о том, что на улице грязь, поэтому я не могу идти — это одна картина. Где-то сидеть плакаться и говорить о том, что на улице холодно — это вторая картина.

Другое, когда мы заранее прогнозируем, что сезон грязи будет, сезон мороза. И готовим свои подразделения к ведению боевых действий именно в тех условиях, которые мы ожидаем, прогнозируем.

— Как у вас координация между союзническими войсками? Между спецназом, армией, ЧВК «Вагнер», которые тоже здесь работают. В СМИ говорят о разногласиях. Как вы это можете оценить?

— Я бы не сказал, что у нас вообще с кем-то есть разногласия. У нас даже своего рода симбиоз произошёл со 2-м армейским корпусом Луганской Народной Республики. Мы уже стали как единый организм. Мы уже давно идём в ногу друг с другом.

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У нас последние полтора-два месяца находится ЧВК «Вагнер». Это рабочие ребята, которые очень профессионально умеют делать свою работу. Мы себя ощущаем как очень два близких таких подразделения. Потому что и они нацелены на то, чтобы работать, и мы нацелены на то, чтобы работать. Каждый из нас занят своим делом. Что даёт очень хороший результат.

Надо отметить, что между всеми подразделениями налажено очень чёткое взаимодействие. И это как раз и является результатом того, что мы уже полностью сумели между собой сориентироваться, кто за какой участок отвечает, кто что может на себя взять. Что нельзя оставлять на другое подразделение. Поэтому я считаю, что эти вопросы уже в прошлом. Если даже они и были раньше, между какими-то подразделениями какие-то непонятки, сегодня это уже в прошлом.

— Можно вообще загадывать о каких-то сроках продвижения, по крайней мере, освобождения ЛНР и ДНР, Запорожья, Херсонской области, которые уже являются частью Российской Федерации?

— Некоторые люди имеют привычку, если где-то противник наступает — всё, все бросаются в панику на этой стороне, и говорят: всё, вот, противник пошёл, мы его не можем остановить, ай-ай-ай, ой-ой-ой. Нет. Противник будет и в нашем направлении наступать, мы будем наступать в направлении противника до тех пор, пока не произойдёт сам перелом. Перелом произойдёт, когда ресурсы врага и ресурсы наши... Они уже должны чётко на определённом периоде времени выставить для нас понимание, чей ресурс оказался более длительным, более выносливым. Чей ресурс лучше был рассчитан. Кто смог лучше наработать дополнительный ресурс, к тому времени, когда какая-то определённая наша часть сил и средств уже пошла на убыль. Вот эти все тонкости — они будут, в конечном итоге, решать, кто из нас выиграет.

А не то, что кто там какой-то клочок земли там у кого-то отвоевал или, как говорится, освободил. Не в этом сама суть. Суть — кто из нас лучше готов психологически.

Психологически мы готовы намного лучше, потому что мы готовы идти до конца. Не имеет значения, какую форму этот конфликт приобретёт. Даже если он превратился бы в ядерную войну, мы готовы идти до конца. А вот вопрос, готова ли идти вот таким образом до конца Европа, готова ли идти до конца таким образом Америка, и их армии, которые, если им в пятницу не привезти пива, садятся и слёзы льют о том, что им не привезли пива.

Наша армия — это армия, которая закалена таким образом, что мы можем не есть и не пить. Мы можем таким образом воевать. Мы можем не есть и не пить, но мы из-за этого не будем оставлять позиции, не будем убегать и плакаться. А вот вопрос, могут ли так воевать американцы, европейцы? Очень специфический ответ будет. Не могут. Мы это знаем. Потому что они психологически очень слабые люди.

— В стратегическом плане, что этот конфликт означает для российской армии?



— Это является решающим фактором для самого государства Россия. Сегодня стоит вопрос, будет ли дальше на мировой арене государство Россия. Сегодня решается судьба... Когда мы говорим «сатанизм», и Божьи ценности, заметьте, очень большая связь получается между непосредственно Россией и Божьими ценностями, и сатанизмом, который сегодня полностью поглотил все европейские государства и Америку.

Сегодня идёт война между добром и злом, между войском Божьим и войском дьявола. Естественно, в стратегическом плане мы должны на эти же весы поставить Российское государство и остальные государства, которые сегодня идут под флагами ЛГБТ.

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Вот и ответьте сами себе, стратегически — быть или не быть, вот вопрос, который сегодня стоит перед государством Россия, российской армией и вооружёнными формированиями. И мы сегодня стоим на позиции, которая говорит: России быть. Не может в этом мире ничто сломить нашу волю к тому, что Россия будет. Будут Божьи ценности. И то войско, которое идёт по тропам сатаны, по его заповедям, под флагами ЛГБТ, оно проиграет. Я думаю, что это полноценный ответ.



— Стоит ли ожидать в ближайшее время новогодний подарок, какие-то сюрпризы?



— Я скажу так. Для того, чтобы делать новогодние подарки — мы не являемся дедами морозами. Но мы делаем свою работу, мы её делаем ежедневно. Руководство Минобороны России, руководство российского государства, в первую очередь, Верховный Главнокомандующий, перед нами ставят задачу таким образом, чтобы мы делали свою работу именно так, чтобы наши бойцы массово не гибли. Для нас задача номер один — сохранение жизней наших бойцов. У нас нет спешки. Почему? Потому что, повторюсь, нам противостоит армия не украинская. Украинской армии сегодня — если из-за её спины убрать Америку и Европу — не хватит даже на один день против нас. Нам противостоит, в общей сложности, блок НАТО.

И мы должны понимать, что какой-то резкий рывок, когда нам противостоит блок НАТО — куда-нибудь ввязнуть, погубить энное количество наших бойцов, когда мы знаем, что мы должны вытягивать этот конфликт на долгосрочную перспективу и побеждать на выносливость, — необходимости делать такие скоропостижные решения у нас нет.

Поэтому в конечном итоге будет большой один подарок — это будет победа России. А мелкие какие-то подарки делать на нынешних этапах необходимости нет.