Алаудинов заявил, что российские военные готовы к боевым действиям «при любом морозе»

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские военные готовы к боевым действиям «при любом морозе».

Он ответил на вопрос, повлияет ли зимнее время на активность боевых действий.

«Ну, вы знаете, я вот на этот вопрос всегда отвечаю таким образом, что для нас как для спецов абсолютно не имеет никакого значения, какая на улице погода. То есть мы готовы воевать во все четыре сезона, при любой грязи, при любом морозе», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что для российских военных погода не имеет значения, так как они очень хорошо оснащены.

«Я могу отметить, что такого оснащения, наверное, такого питания, такого реально обмундирования, на все случаи жизни, как у нас, наверное, нету ни у кого. Поэтому те государства, которые не готовы именно к таким морозам, они, по сути своей, начинают разбирать эту ситуацию в формате погоды, мороза там, грязи. Для нас это не имеет значения», — заявил он.

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