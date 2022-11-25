Генсек НАТО Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине.

По его словам, из-за обстрелов украинцы лишаются света, тепла и продуктов.

«Это ужасное начало зимы для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее автор издания Rebelión Фабрицио Казари заявил, что Украину ждёт трагическая ситуация зимой. Он написал, что уже половина страны засыпана снегом и находится без электричества и воды.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.