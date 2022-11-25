Генсек НАТО Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине
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По его словам, из-за обстрелов украинцы лишаются света, тепла и продуктов.
«Это ужасное начало зимы для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее автор издания Rebelión Фабрицио Казари заявил, что Украину ждёт трагическая ситуация зимой. Он написал, что уже половина страны засыпана снегом и находится без электричества и воды.
Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.