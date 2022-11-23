Мэр Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева из-за холодов и обстрелов

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.

Он также заявил, что будущая зима может стать худшей зимой в Киеве со времён Второй мировой войны.

«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет ещё ниже. Тогда часть города придётся эвакуировать», — заявило он Bild.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся, в том числе, к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.