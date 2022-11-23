Узнать больше

Мэр Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева из-за холодов и обстрелов

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.
Мэр Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева из-за холодов и обстрелов
  • РИА Новости

Он также заявил, что будущая зима может стать худшей зимой в Киеве со времён Второй мировой войны.

«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет ещё ниже. Тогда часть города придётся эвакуировать», — заявило он Bild.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся, в том числе, к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить