Мэр Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева из-за холодов и обстрелов
- РИА Новости
Он также заявил, что будущая зима может стать худшей зимой в Киеве со времён Второй мировой войны.
«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет ещё ниже. Тогда часть города придётся эвакуировать», — заявило он Bild.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся, в том числе, к полному отключению электроэнергии.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.