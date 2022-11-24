Rebelión: Украину ждёт трагическая ситуация зимой
- AP
- © Andrew Kravchenko
В статье говорится, что зима только наступила и особенно сильно «ударит» по Украине в период с декабря по март.
«И тогда это будет трагедия», — пишет Казари.
Также он заявил, что украинская армия является дезорганизованной, а помощи для неё «осталось мало».
Казари также обращает внимание на тяжёлую экономическую ситуацию в мире и усталость правительства США и стран ЕС от высокомерия украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.