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Rebelión: Украину ждёт трагическая ситуация зимой

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Украину ждёт трагическая ситуация зимой, уже половина страны засыпана снегом и находится без электричества и воды. Об этом пишет автор издания Rebelión Фабрицио Казари. 
Rebelión: Украину ждёт трагическая ситуация зимой
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

В статье говорится, что зима только наступила и особенно сильно «ударит» по Украине в период с декабря по март.

«И тогда это будет трагедия», — пишет Казари.

Также он заявил, что украинская армия является дезорганизованной, а помощи для неё «осталось мало».

Казари также обращает внимание на тяжёлую экономическую ситуацию в мире и усталость правительства США и стран ЕС от высокомерия украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей города из-за холодов и обстрелов.

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