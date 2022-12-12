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Алаудинов заявил, что на Украине России противостоят представители войск НАТО

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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что на Украине действуют представители войск стран НАТО, которые противостоят России.

Он ответил на вопрос, есть ли данные о точном количестве наёмников, действующих на Украине. 

«Ну, надо про иностранных наёмников, наверное, сказать правду. Я считаю, что иностранных наёмников нету на нашем участке. То, что называется «иностранные наёмники», — это представители войск, представители государств блока НАТО, которые сегодня противостоят России», — сказал Алаудинов. 

Он отметил, что необходимо понимать, что высокоточную технику, которая передаётся странами НАТО на фронт на Украине, невозможно изучить за один день.

«То есть получается, что передаётся техника, а вместе с техникой передаются специалисты, которые являются представителями войск блока НАТО. Поэтому для нас, в принципе, уже есть чёткая картина, мы понимаем, что как украинские формирования, так и сам блок НАТО абсолютно ничего не могут противопоставить сегодня уже нашим формированиям и подразделениям», — сказал Алаудинов. 

По его словам, «то, что мы воюем с блоком НАТО, это, наверное, никому даже и объяснять не надо».

«Все эти обстрелы, все эти вот террористические акты, все вот эти вот технические, как говорится, новшества, которые используются на нашем участке фронта либо на всём фронте, — это всё использование сил и средств блока НАТО, который непосредственно сегодня уже находится в состоянии войны с Россией», — заявил Алаудинов. 

Также Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские войска уничтожили большую часть переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении.

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