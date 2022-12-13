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Пушилин: удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары ВС России по энергообъектам Украины приближают военное поражение Киева.
Пушилин: удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева
  • AP

По его словам, как передаёт РИА Новости, эффект от ударов по украинским энергетическим объектам затрудняет логистику военного характера.

«В целом это (удары. — RT) создаёт те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — подчеркнул Пушилин.

8 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России наносят удары по энергетическим объектам Украины в ответ на действия Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении 50% украинской энергетической инфраструктуры.

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