Пушилин: удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары ВС России по энергообъектам Украины приближают военное поражение Киева.

По его словам, как передаёт РИА Новости, эффект от ударов по украинским энергетическим объектам затрудняет логистику военного характера.

«В целом это (удары. — RT) создаёт те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — подчеркнул Пушилин.

8 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России наносят удары по энергетическим объектам Украины в ответ на действия Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении 50% украинской энергетической инфраструктуры.