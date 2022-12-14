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Марочко: число несчастных случаев в рядах ВСУ выросло из-за некачественных боеприпасов

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Количество несчастных случаев выросло в подразделениях ВСУ из-за поставки некачественных боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Марочко: число несчастных случаев в рядах ВСУ выросло из-за некачественных боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «из-за поставки в зону боевых действий некачественных снарядов и боеприпасов полукустарного производства к артиллерийским системам советского образца в рядах ВСУ увеличилось число несчастных случаев».

В частности, Марочко отметил, что 120-мм мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо «происходит подрыв мины в канале ствола миномёта, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчета погибает, а также получает увечья».

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимы оборонительные вооружения, а в поставках наступательных вооружений от стран Запада она не нуждается.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил, что украинские средства ПВО не могут сбивать баллистические ракеты.

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