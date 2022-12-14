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МО: ВС России на Донецком направлении взяли под контроль часть населённого пункта Водяное

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В ходе наступления на Донецком направлении российские военные взяли под контроль основную часть населённого пункта Водяное.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике.

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