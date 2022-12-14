МО: ВС России на Донецком направлении взяли под контроль часть населённого пункта Водяное
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике.