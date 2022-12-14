Узнать больше

Армия России поразила пункт управления группировки ВСУ «Лиман» в районе Краматорска

Короткая ссылка
Российская армия нанесла удары по пункту управления оперативно-тактической группировки украинских войск «Лиман» в районе Краматорска в ДНР.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», — говорится в сводке.

10 декабря стало известно, что армия России поразила шесть пунктов управления ВСУ.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить