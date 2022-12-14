Армия России поразила пункт управления группировки ВСУ «Лиман» в районе Краматорска
Об этом заявило Министерство обороны России.
«В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», — говорится в сводке.
10 декабря стало известно, что армия России поразила шесть пунктов управления ВСУ.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР.