Командир «Ахмата»: войска России удерживают инициативу на всех участках фронта в ЛНР и ДНР

Войска России полностью удерживают инициативу на всех участках линии соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенно продвигаются вперёд, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК Вагнера, спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — сказал военный.

Российские войска, помимо Артёмовска, также продвигаются в Соледаре, где приходится биться за каждый участок линии фронта, сообщил он.

Командир также рассказал, что «из каждого «укрепа» приходится выбивать врага, брать его штурмом, «уничтожая энное количество противника».

«Также могу назвать направление Кременная — Сватово — Червонопоповка. Тоже там очень хорошее продвижение», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

По оценкам Минобороны России, войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Артёмовск и Соледар являются для ВСУ наиболее болезненными участками фронта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на Краматорск.

По словам его советника, Игоря Кимаковского, на Артёмовском направлении достигнут огневой контроль всех основных дорог.