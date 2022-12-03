Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными для ВСУ участками фронта

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наиболее болезненными участками фронта для украинских военнослужащих в данный момент являются Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

Об этом, как пишет ТАСС, он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На Донетчине — Бахмут (Артёмовск. — RT), Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — сказал украинский лидер.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о ситуации в Артёмовске. По его словам, есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления ВСУ «в более безопасное место».

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях в ДНР.

Как отметил его советник Игорь Кимаковский, на Артёмовском направлении достигнут огневой контроль всех основных дорог.

По словам Пушилина, освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на Краматорск.