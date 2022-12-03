Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными для ВСУ участками фронта

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наиболее болезненными участками фронта для украинских военнослужащих в данный момент являются Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.
Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными для ВСУ участками фронта
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом, как пишет ТАСС, он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На Донетчине — Бахмут (Артёмовск. — RT), Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — сказал украинский лидер.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о ситуации в Артёмовске. По его словам, есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления ВСУ «в более безопасное место».

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях в ДНР.

Как отметил его советник Игорь Кимаковский, на Артёмовском направлении достигнут огневой контроль всех основных дорог.

По словам Пушилина, освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на Краматорск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить