Марочко заявил, что боевики ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа покидать Артёмовск

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о ситуации в Артёмовске.

«Положение вооружённых формирований Украины ввиду успехов наших войск в районе Артёмовска с каждым днём ухудшается. На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населённого пункта в более безопасное место», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации.

«Что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные штурмуют позиции украинской армии в населённом пункте Водяное на Авдеевском направлении в ДНР.