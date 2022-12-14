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ВС России уничтожили склад ВСУ в Краматорске с тысячами боеприпасов для артиллерии

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Российские военные уничтожили склад ВСУ в Краматорске, на котором хранилось до 2 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра.

Удары были нанесены по складу боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Также в районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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