ВС России уничтожили склад ВСУ в Краматорске с тысячами боеприпасов для артиллерии
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Краматорске, на котором хранилось до 2 тыс. реактивных снарядов для РСЗО «Град» и более 3 тыс. артиллерийских снарядов различного калибра.
Удары были нанесены по складу боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Также в районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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