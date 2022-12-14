«Организовать охрану и оборону»: как в Белоруссии проходит проверка боевой готовности вооружённых сил

В Белоруссии стартовала внезапная проверка боеготовности ВС страны. Военные должны выдвинуться в назначенные районы и обеспечить их охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через Неман и Березину. В Минобороны республики подчеркнули, что манёвры носят оборонительный характер. Одновременно с этим белорусская армия проводит учебные мероприятия с российскими коллегами.

13 декабря по поручению президента Александра Лукашенко в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности ВС республики.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — говорится в сообщении военного ведомства Белоруссии.

В Минобороны республики подчеркнули, что мероприятия в рамках внезапной проверки носят оборонительный характер. Об этом на своей странице в Twitter сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

На текущий момент известно, что для выполнения задач из пунктов дислокации выдвинулись части 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и инженерных войск ВС РБ.

«Десантно-штурмовой батальон приведён в боевую готовность в высшей степени в режиме мирного времени. Задачи — в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенный район, осуществить его инженерное оборудование, организовать охрану и оборону важных объектов», — цитирует агентство БЕЛТА командира бригады гвардии полковника Дмитрия Коршунова.

Кроме того, интенсивные мероприятия военного характера белорусская армия проводит с российскими коллегами. 12 декабря Минобороны РБ сообщило, что на базе 11-й отдельной механизированной бригады ВС республики прошёл учебный сбор с операторами БПЛА. В качестве инструкторов на него были приглашены военнослужащие российского 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

Учение ВС РФ на белорусском полигоне

Как заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС РБ генерал-майор Андрей Некрашевич, российские инструкторы делятся своим боевым опытом, «что важно для действий в составе Региональной группировки войск» (РГВ).

Напомним, договорённость о создании Региональной группировки войск на территории Белоруссии была достигнута Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в октябре текущего года.

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие из состава РГВ уже тренируются в Белоруссии.

Так, мотострелки Западного военного округа на одном из полигонов РБ отработали блокаду противника в населённом пункте и ведение уличных боёв.

Дестабилизация обстановки

Сотрудники МВД Белоруссии получили сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение» и входящих в него структурных подразделений. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел республики.

По информации белорусских силовиков, «Посполитое Рушение» совместно с другими радикальными организациями намеревается совершать диверсии для дестабилизации обстановки внутри страны.

По данным ведомства, экстремисты из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны «под благовидными предлогами» вернуться в Белоруссию для «ведения диверсионной, террористической и агентурной работы».

«Эту организацию («Посполитое Рушение». — RT) планируется использовать в том числе для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024—2025 годов», — заявили в МВД Белоруссии.

Ранее на совещании по вопросам безопасности президент республики Александр Лукашенко сообщил, что страны Евросоюза и США собираются легализовать сбежавших из страны оппозиционеров как политическую силу и существенно нарастить поддержку деструктивных элементов. Подобная политика, с точки зрения белорусского лидера, призвана обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия второго фронта.

В комментарии RT сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский заявил, что страны НАТО рассматривают «беглых оппозиционеров» и экстремистов как ресурс для дестабилизации ситуации в Белоруссии, вплоть до провоцирования там вооружённого конфликта.

«К сожалению, с территории Литвы или Польши нельзя исключать вылазки вооружённых формирований, состоящих из оппозиционно настроенных белорусов. Апеллируя к якобы незаконности президентских выборов 2020 года, они при поддержке Запада могут провозгласить себя представителями «легитимной власти», — сказал Петровский.

Военнослужащие ВС РБ на учениях

© Министерство обороны Республики Беларусь

По словам эксперта, подконтрольные натовским спецслужбам экстремистские формирования рассчитывают воспользоваться растерянностью белорусского общества и сил безопасности.

«Однако компетентные органы Белоруссии осведомлены о враждебных планах альянса и информируют о них общество. Польша и Литва превратились в источники реальных военных угроз для Белоруссии, хотя нужно понимать, что эти страны несуверенны и являются лишь исполнителями воли кураторов за океаном и в Великобритании», — пояснил Петровский.

«Демонстративное нарушение»

Комментируя в интервью белорусскому каналу СТВ миссию Региональной группировки войск, начальник Генштаба ВС РБ генерал-майор Виктор Гулевич назвал размещение РГВ на белорусской территории «фактом стратегического сдерживания».

По словам военачальника, взаимодействие позволяет белорусским военнослужащим перенимать «передовые тактические приёмы, способы выполнения задач, особенно характерные для современных конфликтов».

Гулевич подчеркнул, что Минск вынужден принимать различные меры реагирования на вызовы и угрозы со стороны НАТО. Как сообщил начальник Генштаба ВС РБ, вблизи республики наращивается численность войск западных стран, включая ВС США. Также обеспокоенность Минска вызвана тем обстоятельством, что после развёртывания подразделения альянса не возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«Даже сейчас самый свежий пример — заявленная ротация американского контингента. Они прибыли, выгрузились, но те, которые находятся в местах дислокации, не собираются уходить. Это не может не вызывать насторожённости и принятия адекватных мер», — подчеркнул Гулевич.

По его словам, у военного руководства РБ складывается впечатление, что «страны Запада пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, которые могут быть истрактованы в их пользу». Гулевич допускает, что для обострения и без того напряжённой обстановки НАТО может использовать украинские войска.

Как рассказал начальник Генштаба ВС РБ, белорусские войска уже фиксировали «демонстративное нарушение государственной границы, различного рода оскорбления, заброс листовок» со стороны ВСУ.

Кроме того, в Минске допускают, что киевский режим может нанести удары по Белоруссии. Такое заявление в октябре на совещании по вопросам безопасности сделал Лукашенко, ссылаясь на информацию, полученную «по неофициальным каналам». Согласно данным, которые озвучил белорусский лидер, украинские силы готовы совершить теракт, похожий на тот, что украинская разведка организовала на Крымском мосту.

Колонна инженерных войск ВС РБ в ходе внезапной проверки

© Министерство обороны Республики Беларусь

«До меня была немедленно доведена эта информация... Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишённым, если там они ещё есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — сказал Лукашенко.

В комментарии RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что Минск рассчитывает на масштабную военную помощь Москвы в нынешних тревожных реалиях.

«Именно Россия является главным гарантом безопасности Белоруссии и непременно окажет ей необходимую помощь в случае нападения экстремистов или ударов ВСУ. При этом с НАТО сложилась иная ситуация. Страны альянса видят, что наши отношения находятся на высоком союзническом уровне, и поэтому они вряд ли отважатся на акт прямой вооружённой агрессии», — подытожил Маргулис.