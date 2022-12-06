«Затруднена переброска резервов в районы боевых действий»: МО РФ подвело итоги удара по военным объектам Украины

Результатом массированного удара по системе военного управления и объектам оборонного комплекса Украины стало нарушение железнодорожных перевозок военной техники и затруднение переброски резервов на фронт, а также приостановка ремонта и выпуска оборонной продукции, сообщили в Минобороны России. Удар был нанесён, несмотря на попытки киевского режима сорвать терактом боевую работу дальней авиации РФ. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Донецкой Народной Республике.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

По его словам, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

«В результате удара прекращён выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось», — заявил Конашенков.

Накануне в Минобороны РФ отмечали, что массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования был нанесён около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации.

Обстановка на фронтах

Как сообщил официальный представитель МО РФ, на Краснолиманском направлении российские войска в ходе наступления заняли выгодные рубежи и новые позиции. Огнём артиллерии, ударами авиации уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Купянском направлении упреждающим артиллерийским огнём сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ пытались восстановить утраченное положение в районах Владимировки (Донецкая Народная Республика) и Новодаровки (Запорожская область). Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии силы противника были остановлены и отброшены на исходные позиции. Украинские вооружённые формирования потеряли более 30 боевиков убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

«На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин», — заявил Конашенков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал о продолжающемся освобождении Донбасса. По его словам, за последнее время под контроль российских войск перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. Также он сообщил, что ВСУ за ноябрь потеряли свыше 8,3 тыс. военнослужащих, более десятка единиц авиатехники, почти 150 танков и свыше 300 бронемашин.

Также на russian.rt.com «Нанесён значительный урон живой силе и технике»: Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ноябре

Сводка СВО

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области, поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харьковской области, а также четыре пункта управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

Истребительная авиация ВКС России в районе населённого пункта Ясеновое ДНР сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами ПВО были уничтожены шесть беспилотников, две американские противорадиолокационные ракеты HARM и перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».